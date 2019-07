Hyper-adventure, skottelbraai en daktent: Dit zijn de kampeertrends voor deze zomer

Wie direct aan het begin van de vakantie wil vertrekken zorgt ervoor dat de kampeerspullen ruim op tijd op orde en ingepakt zijn. Maar wat zijn dit jaar nou de nieuwste kampeertrends?Volgens Richard Kremer van de Kampeerhal in Roden is het vooral geen vanzelfsprekendheid meer dat mensen drie weken op de camping in Frankrijk gaan staan. "Het ene jaar gaan ze in een safaritent of ingerichte tent, een ander jaar doen ze een stedentrip en slapen ze in een hotel. Het jaar daarop gaan ze in een tent of in een mobile home. Er wordt nog net zoveel gekampeerd, maar wel op een andere manier dan vroeger.""Een leuke trend die u in opkomst is zijn de korte-kick-vakanties. Dat zijn een soort hyper-adventure-trips. Binnen 48 uur ga je dan ergens heen, je doet er een aantal spannende, actieve dingen, en weer naar huis. Als voorbeeld: Je springt in het vliegtuig naar Marokko, je gaat daar wandelen in de bergen, diezelfde avond nog naar de stad voor een citytrip, en aan het einde van de volgende dag ga je weer naar huis. Mensen zoeken een avontuur, en stoppen dat in een weekendje. En de spullen die ze daarvoor nodig hebben, die komen ze dan weer bij ons kopen."Kremer vertelt ook over de trends die hij ziet in zijn eigen winkel, met de verkoop van kampeerspullen: "Wat veel mensen nu willen en zoeken zijn spullen die ze in het dagelijks leven ook kunnen gebruiken. Dus in plaats van zware bergschoenen kiezen ze voor lichtere wandelschoenen met genoeg profiel om flink te kunnen wandelen op vakantie, maar die je ook gewoon naar het werk aan kan."Volgens Rob van der Velde van Mega-Camp in Emmen is vooral de oppomptent populair. Bij deze opblaasbare tenten zijn de traditionele tentstokken vervangen door luchtbanen. "Ze zijn er in alle soorten en maten, van tweepersoons tot zespersoons. Zo'n tent is heel flexibel én licht. Bij harde wind buigt de boel gewoon door, dus je hebt geen last meer van gebogen of gebroken tentstokken."Verder ziet Van der Velde op het gebied van koken op de camping dat de skottelbraai nog steeds erg populair is, net als vorig jaar. "Je mag op veel campings geen open vuur of gasbarbecues meer hebben. Bij deze grote platte pan op een gaspit is er geen open vuur, dus dan mag dat gewoon." Vooral de accessoires die bij de skottelbraai horen vliegen als warme broodjes over de toonbank. "Mensen hebben vorig jaar dan al zo'n ding gekocht en willen er nu nog meer uithalen."Ook de lichtgewicht gasflessen doen het goed, zegt Van der Velde. "In tegenstelling tot de zware stalen flessen zijn deze flessen van composiet materiaal doorzichtig. Daardoor kun je zien hoe veel gas er nog in zit, en dus ook wanneer je een nieuwe moet kopen."Rob Everts van Campodoor in Hoogeveen ziet vooral dat er steeds meer vraag is naar daktenten. Deze tenten zet je op het dak van je auto, waardoor je op hoogte slaapt en zo extra ruimte creëert. Bovendien ziet hij het aantal mensen dat met de caravan op vakantie gaat teruglopen. "Mensen willen primitiever, kleiner kamperen. Back to basic. Dat zie je terug aan de tenten, maar ook aan de dingen die ze op de camping doen. Koken op een vuurtje, met een driepoot en een grillplaatje bijvoorbeeld. Ook koken met gietijzeren pannen is populair."Het koken op de camping is sowieso wel een dingetje. Waar vroeger op een gaspitje een pot doperwten werd opgewarmd, kan dat nu écht niet meer. Everts: "Je ziet dat mensen meer aandacht hebben voor het koken. Ze willen écht lekker koken, bijzondere dingen maken. En dan op een primitieve manier ja, dus boven een vuurtje."