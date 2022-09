Robuuste eik in Odoorn genomineerd voor Boom van het Jaar

Een robuuste oude eik op het terrein van zorgcentrum De Paasbergen in Odoorn dingt dit najaar mee in de Boom van het Jaar-verkiezing van het SBNL Natuurfonds. En daar zijn ze bij het zorgcentrum maar wat trots op.

De boom in Odoorn is geselecteerd uit 82 aanmeldingen. Uit iedere provincie is één boom genomineerd. "Dat die boom bij ons in de tuin staat, daar ben ik wel trots op", vertelt activiteitenbegeleidster Nichon Katoele met een brede glimlach.

Zij organiseert veel activiteiten rondom de boom en is degene geweest die de boom heeft opgegeven "Ik kwam er via sociale media achter dat deze verkiezing bestond. Toen ben ik in de pen geklommen en zodoende hebben we de boom opgegeven. Twee weken geleden kreeg ik een telefoontje dat het de mooiste boom van Drenthe was geworden."