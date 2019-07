Provincie en Assen steunen demo DTM-auto's op de Vaart

De City Demo Deutsche Tourwagen Meisterschaft (DTM) is op donderdagavond 18 juli van 17.00 uur tot 19.00 uur. Kosten van het autosportevemement in het Asser centrum zijn zo'n 40.000 euro. Het moet hét voorproefje worden van de DTM-races die dat weekend voor het eerst op het TT Circuit worden verreden.Er komen vijftien DTM-wagens naar de stad. Ze worden ook wel de Formule1 van de toerwagens genoemd. Het gaat om de snelste modellen voor op de weg van BMW, Audi en Aston Martin.Ook racen er twee Formule1-wagens over de Vaart van het Red Bull Racing team. Verder zijn de vrouwen uit de nieuwe raceklasse Formule3 erbij, waaronder de Nederlandse autocoureur Beitske Visser. Er komt een podium op de kop van de Vaart, de coureurs worden gepresenteerd en er is muziek.Er is nog wel een maar: de vergunning is nog niet definitief rond, omdat er nog aan enkele veiligheidsvoorwaarden voldaan moet worden. Maar die toestemming wordt komende week verwacht.Volgens organisator Lee van Dam is de demonstratie 'dé manier om activiteiten op het TT Circuit naar de binnenstad van Assen te brengen'. "Zo breng je Circuit en stad bij elkaar. Mensen maak je zo lekker om naar de races te komen, en de coureurs en bezoekers van het Circuit trek je tegelijkertijd naar de stad. Zo heeft iedereen er profijt van."Van Dam verwacht toch zo'n 20.000 tot 30.000 Duitsers naar Assen te halen met het autosportevenement. "Marketing Drenthe wil toch graag Duitsers naar onze provincie, dat bereik je dus met zoiets", zegt Van Dam. Twee weken geleden was hij al in Duitsland 'op missie' in Meppen , om daar de Duitsers warm te maken voor de races op het TT Circuit. Ook bij de demonstratie in de stad verwacht Van Dam veel Duitse kijkers.Saillant detail: Niet het voltallige college van B en W van Assen heeft trouwens ingestemd met de 10.000 euro subsidie. Wethouder Karin Dekker van GroenLinks stemde tegen. "Ik vind dat zoiets niet thuishoort in de stad, maar op het TT Circuit, vandaar mijn tegenstem", aldus Dekker.