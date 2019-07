Werkstraf voor PVV-raadslid Emmen

De rechter legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van een week op. Het Openbaar Ministerie had alleen een werkstraf van 150 uur geëist.Storm meldde in zijn aangifte dat hij in de nachtelijke uren door een anonieme beller werd lastiggevallen. Hij was de enige binnen de fractie die de bedreigingen ontving. Het onderzoek leverde tegenstrijdigheden op in de verklaringen van het 31-jarige raadslid.Het werd niet duidelijk waarom de politicus valse aangifte deed, want hij verscheen niet voor de rechter in Assen. Storm heeft ook niet met de reclassering gesproken. "Ik kan nu niet inschatten hoe groot de kans op herhaling is", zei de rechter. Om die reden legde ze als stok achter de deur ook de voorwaardelijke celstraf op.