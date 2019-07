Herstel geluidswal Spier verder uitgesteld

"We zijn er helemaal klaar mee", zegt omwonende Jannie Eggink. Vanwege de TT kampte ze afgelopen weekend met veel geluidsoverlast. Van andere omwonenden weet ze dat die zijn weggevlucht voor het lawaai dat weekend.Aannemer Bouwhuis uit Beerzerveld is nog steeds bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het instorten van een deel van de wal op 8 december vorig jaar. Hij houdt het op vandalisme. De gemeente heeft allang afscheid genomen van die theorie en de aannemer aansprakelijk gesteld. Onderzoek van de politie heeft niet uit kunnen wijzen dat er sprake is van een misdrijf.De aannemer zegt tegen de gemeente meer tijd nodig te hebben voor het berekenen van de constructie, het leveren van de materialen en de opbouw- en opruimwerkzaamheden. De gemeente vindt dat de aannemer de langere termijn goed genoeg heeft onderbouwd en vindt het daarom redelijk om uitstel te verlenen.Inmiddels is de geluidswal aan de onderkant wel verstevigd. "Maar is die versteviging genoeg? De angst in het dorp is van niet. Als ik daar zou wonen zou ik mijn huis te koop zetten, als de constructie hetzelfde blijft", zegt Jan van der Heide van Dorpsbelangen Spier.De gemeente zegt het geluidsscherm nauwlettend in de gaten te houden. Voor de veiligheid van de direct aanwonenden zijn hekken geplaatst. Maar die kunnen dan amper hun eigen erf op en hebben de hekken dan ook weer voor een groot deel verwijderd.Moet de wal eigenlijk wel weer worden opgebouwd? "Dat zou een discussie waard zijn", zegt Van der Heide. "De wal is gebouwd voor de vermindering van geluid van vier woningen. In de rest van het dorp is de geluidsoverlast toegenomen."Omwonende Jannie Eggink had van meet af aan liever een 'green wall' gezien, een mooi beplante geluidswal. Die ontstaat nu spontaan, want het onkruid tegen de geluidswal staat meters hoog. "Wij hebben de gemeente meerdere keren gevraagd om de woestenij te maaien, maar het gebeurt niet", aldus Eggink.