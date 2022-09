Gemeente spit viooltjesperk in Eelde om: 'Zaaien mag niet zomaar'

Een bloemenperkje inzaaien om Eelde wat fleuriger te maken, mag niet zonder vergunning. Een ondernemer kwam daar achter toen hij een dwingende brief van de gemeente Tynaarlo kreeg om de bloemen te verwijderen. Raadsleden Marcel Elzerman (Leefbaar Tynaarlo) en Henk Middendorp (CDA) hekelen de opstelling van de gemeente. "Waar maken we ons druk om?"

Een ludieke actie met een vleugje burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo kan actie van de eigenaar van tuincentrum Florahof in Eelde worden omschreven. Hij zaaide een stukje gemeentegrond (zo'n vier vierkante meter) in met violen.

"Een vrolijk gezicht", vond Eeldenaar en raadslid Elzerman, die in de dagen voor het Bloemencorso in Eelde dagelijks langs het perkje fietste. "Wij bouwden namelijk bij het vliegveld aan onze wagen", legt hij uit.

'Kijk verder dan je neus lang is'

Toen Elzerman opeens zag dat de bloemen weg waren, keek hij vreemd op. "Via sociale media vernam ik dat ik niet de enige was. De eigenaar van het tuincentrum bleek een vrij dwingende brief van de gemeente Tynaarlo te hebben gekregen, om het perkje te verwijderen."

De gemeente wijst erop dat inwoners niet zomaar aanpassingen mogen doen in de openbare ruimte. "Dat klopt", zegt CDA-raadslid Middendorp. "Maar de gemeente mag wat mij betreft wel verder kijken dan haar neus lang is. Zo'n initiatief komt de gemeente alleen maar ten goede en het gebeurt in buurgemeenten ook."

Dat beaamt Elzerman: "Kijk naar Haren, waar rotondes door hoveniers worden bijgehouden en geadopteerd. Dat is prachtig. Laat Tynaarlo daar ook oog voor hebben."

Handreiking

De eigenaar van het tuincentrum in Eelde wilde al eerder met de gemeente om tafel, zegt Elzerman. "Hij wil 'bloemendorp Eelde' in ere herstellen en heeft de gemeente gevraagd gehoor te geven aan die wens. Dat is niet gebeurd en onlangs heeft hij het perkje op de hoek van de Burgemeester Legroweg en de Esweg opnieuw ingezaaid. Dat deed hij met het oog op het Bloemencorso."

De Eelder ondernemer heeft zelf uiteindelijk de bloemen weer verwijderd. "Technisch gezien mag het niet, dat klopt", zegt Elzerman. "Maar de gemeente kan best een handreiking doen. Vandaar dat we nu - samen met het CDA - vragen stellen aan het college."

Gemeente verzaakt

Middendorp denkt dat de gemeenteraad 'met het opstellen van een paar regeltjes' in de toekomst anders kan omspringen met vergelijkbare acties. "Want uiteindelijk doen mensen dit om onze gemeente mooier te maken en omdat de gemeente zelf hierin verzaakt."

"Initiatieven als deze zijn een goede ontwikkeling", vervolgt hij. "Die moeten wij niet tegenwerken."

Opnieuw op de agenda

Wethouder Jelchin Peters (PvdA) zegt dat hij het bloemenperkje mooi vond. "Maar dit is vooraf niet afgestemd. En momenteel hebben we nog het beleid dat mensen niet op eigen initiatief planten of borden mogen neerzetten."