Heb je goed idee om biodiversiteit in je buurt te vergroten? Provincie wil dat wel financieren

Drenten kunnen geld krijgen van de provincie voor het vergroten van de biodiversiteit in hun eigen omgeving. De provincie Drenthe stelt daar dit jaar 50.000 euro voor beschikbaar.

De provincie ziet dat er vanuit de inwoners steeds meer initiatieven komen voor meer biodiversiteit. "Zo realiseerde een groep bewoners uit Drouwen een natuurparkje", vertelt provinciebestuurder Henk Jumelet. "Ze plaatsten onder andere een groot insectenhotel en zaaiden wilde bloemenmengsels in ter bevordering van de biodiversiteit."

De subsidie is alleen bedoeld voor groepen van buurtbewoners. Het gaat om minimaal drie buurtbewoners die allemaal op een ander adres binnen dezelfde buurt staan ingeschreven.

De provincie is ongerust over de achteruitgang van de biodiversiteit. Vooral insecten als bijen en vlinders nemen af, omdat er steeds minder geschikt leefgebied is.