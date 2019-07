Assen ruimt honderden nesten eikenprocessierups

Volgens wethouder Janna Booij is het aantal ten opzichte van vorig jaar verdrievoudigd. "We proberen ook de laatste nesten zo snel mogelijk op te ruimen. Maar we leggen prioriteit bij de kwetsbare gebieden, waar veel mensen of kinderen zijn", zegt ze. Dat gaat ondermeer om scholen, langs fiets- en wandelpaden en rond openbare speelplekken. Zodra de gemeente Assen ontdekt dat er nesten in een eik zitten, komt er een rood-wit waarschuwingslint om de boom, todat de nesten verwijderd zijn.Dit najaar wil de gemeente nog komen met nadere maatregelen, om de eikenprocessierups in de stad beter in toom te houden, zegt Booij.Booij kreeg vorige week schriftelijke vragen van het CDA. De partij is bezorgd over de toenemende overlast van de veelbesproken rups, het gebrek aan specialisten die het beestje kunnen verwijderen, en de gezondheidsrisico's. "Normaal gesproken krijgt de partij altijd als eerste keurig antwoord terug op schrift, maar de opmars van deze kleine rups is zo indrukwekkend, dat ik dit nu al even kwijt wil", zei Booij in de gemeenteraad.De brandhaartjes van het beestje veroorzaken nogal wat overlast. Mensen die ermee in aanraking komen kunnen erge jeuk krijgen, bulten, branderige ogen of irritatie aan de luchtwegen.In Drenthe komt de rups veel voor, omdat onze provincie rijk is aan eiken, en daar gedijt de rups heel goed op. De provincie besloot deze week een provinciaal bestrijdingsplan te ontwikkelen, omdat steeds meer beesten verder de opmars maken langs de provinciale en lokale wegen, waar veel eiken staan. De VVD in het Drents parlement eiste actie van de provincie, omdat de gemeenten het allemaal niet meer aankunnen. Een motie hierover kreeg volop steun.