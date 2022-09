Drentse gemeenten ervaren vrijwel geen overlast van azc's

Er wordt weinig of geen overlast ervaren door gemeenten met grote asielzoekerscentra, schrijft NU.nl . Eerder onderzoek uit 2015 had een vergelijkbare uitslag.

Ook de gemeenten in Drenthe met een azc geven aan vrijwel geen overlast te ervaren.

Verschil in omvang

Vijf gemeenten in de provincie Drenthe hebben een asielzoekerscentrum. Dat zijn de gemeenten Assen, Meppel, Coevorden (in Zweeloo), Emmen, en Hoogeveen.

De opvangcentra verschillen in omvang. Het kleinste centrum zit in Meppel, met ruimte voor 98 vluchtelingen, terwijl Assen de grootste is en verspreid over twee centra 1.500 mensen een plek kan bieden.

Geen overlast in Drenthe

De Drentse gemeenten laten weten dat hun ervaringen stroken met het onderzoek van NU.nl. De enige gemeente die overlast heeft ervaren is Hoogeveen, en daar hebben in de afgelopen drie jaar 'hoogstens vijf incidenten in de openbare ruimte' plaatsgevonden, schrijft nu.nl. Een woordvoerder van gemeente Assen zegt: "Die overlast ervaren wij niet, er zijn geen recente meldingen bekend." Een woordvoerder van gemeente Coevorden zegt dat het "eigenlijk heel goed" gaat bij de opvang in Zweeloo, en dat er geen incidenten zijn.

Ook gemeente Emmen ervaart haar azc als 'een rustige opvanglocatie'. Een woordvoerder van de gemeente zegt: "De samenwerking met de locatie verloopt prima en er is op een enkel incident na, geen sprake van overlast." Gemeente Meppel geeft eveneens aan dat het goed gaat in het asielzoekerstcentrum en dat er geen incidenten bekend zijn.

Jaarlijks rapport

Jaarlijks wordt er een rapport opgesteld over overlast bij azc's door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Daarin wordt ook gekeken naar verdenkingen van misdrijven door asielzoekers. Daaruit blijkt onder meer dat 'de overgrote meerderheid van de COA-bewoners niet voorkomt in de incidenten- en verdachtenregistraties'.

Het aantal gevallen van geweld, verbaal ofwel fysiek, en zelfdestructieve acties en verbale suïcidedreiging is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het rapport wordt deze daling 'des te opvallender' genoemd gezien het feit dat er 38 procent meer mensen zijn opgevangen in die periode. Daarnaast meldt het rapport dat er geen een-op-een relatie is tussen het aantal vluchtelingen in een opvangcentrum en het aantal incidenten dat plaatsvindt.

De komst van azc's in Nederland ging gepaard met hevige protesten in 2015. Omwonenden vreesden dat opvangcentra tot meer criminaliteit zouden leiden. Uit onderzoek van het WODC bleek dat niet zo te zijn.

Regelmatig overleg

Regelmatig overleg tussen Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), omwonenden en andere partijen zorgt ervoor dat de overlast beperkt blijft, zeggen de gemeenten tegen NU.nl. Voorbeelden van maatregelen die volgens gemeenten helpen overlast te beperken zijn het inzetten van een straatcoach, het stimuleren van contact tussen asielzoekers en andere inwoners van de stad door middel van georganiseerde activiteiten, en het opschalen van de beveiliging rondom de azc's.