SV Borger krijgt boete voor afsteken vuurwerk

"Het is zoals het is", zegt voorzitter van SV Borger Erik van Veen. "Een groep supporters wilde ons team een hart onder de riem steken met een sfeeractie. Er waren allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen zodat het er niets kon gebeuren. Toevallig was er iemand van de KNVB aanwezig."De KNVB is strikt: vuurwerk afsteken mag niet tenzij er een ontheffing is van de gemeente. "En die was er niet. Dan maakt het ook niet uit of er voorzorgsmaatregelen zijn genomen", zegt een woordvoerder. Het is zoals te hard rijden: dat mag ook niet als er verder geen verkeer in de buurt is.De club gaat niet in beroep. "Nee, dat moet op veel te korte termijn, binnen drie dagen moet je met een verweerschrift komen. En we zijn allemaal vrijwilligers."