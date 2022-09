Aangifte na bierdouches Zomerfeest Ruinerwold: 'Hebben dader op het oog'

Drie weken nadat Mart Hoogkamer de volle bierlaag over zich heen kreeg tijdens het Boerenrock Festival in Drouwenermond, was het dit weekend weer raak op het Zomerfeest Ruinerwold. Het optreden van This is Beethoven werd zaterdagavond tot driemaal toe stilgelegd nadat biergooiers de aandacht opeisten. De organisatie is not amused, en doet vanmiddag aangifte.

De onruststokers hadden het vooral gericht op de gitarist van de coverband. Nadat hij een bekerhouder naar zich kreeg geslingerd, was dat voor de bandleden genoeg om het optreden tijdelijk stil te leggen. Na overleg met de organisatie betraden zij vol goede moed weer het podium, maar even later werd het concert wederom verstoord.

Opnieuw werd de gitarist gebombardeerd met een beker bier. Hij ontweek, maar voorkwam niet dat zijn voetpedaal werd geraakt. Voor de organisatoren het signaal nog steviger in te grijpen, zegt bestuurslid Erwin Flik.

Extra beveiliging niet genoeg

"De bandleden hadden het podium opnieuw verlaten, dus zijn we weer in gesprek gegaan. Samen besloten we aanpassingen te doen, meer beveiliging in te zetten en onze ogen nadrukkelijker open te houden, ook op de dansvloer. Daar ging het perfect, maar achterin bevonden zich twee groepjes uit de omgeving. Geen mensen uit Ruinerwold", had Flik in de smiezen. In die groeperingen zaten volgens hem de probleemgevallen.

Nadat This is Beethoven het optreden na de tweede onderbreking onverstoord wilde afronden, ging het helemaal mis. De groepen jongeren gooiden volgens Flik over en weer bier na elkaar, waardoor ook het mengpaneel niet meer buiten schot bleef. De installatie begaf het direct.

Aangifte

De schade kan oplopen tot 15 duizend euro, zegt Flik, die de rekening het liefst linea recta naar de dader wil sturen. "We doen aangifte, en hebben al iemand op het oog die door achttien verschillende getuigen is aangewezen. Hij kon niet meer op eigen benen staan, en hoort bij het groepje dat vaker trammelant heeft."

Flink benadrukt dat - op het bierincident na - het Zomerfestival een fantastische editie achter de rug heeft. "We laten ons niet kisten, vanaf woensdagavond hebben we volle bak gehad. Het was verder geweldig."