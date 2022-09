Nazomerkermis Assen minder populair dan eerdere edities

De derde editie van de nazomerkermis in Assen trok in ruim een week tijd minder bezoekers dan de vorige edities. Ondanks extra activiteiten en het feit dat er dit jaar geen coronamaatregelen waren, maakten er minder mensen plezier op de kermis in de provinciehoofdstad dan voorheen.

Het exacte aantal kermisgangers van dit jaar is niet bekend doordat de organisatie de hoeveelheid bezoekers niet heeft bijgehouden. "Maar we weten in ieder geval dat er een stuk minder mensen waren dan andere jaren", vertelt organisator Tamara Boor.

Corona-evenement

Het idee van de nazomerkermis ontstond in de coronacrisis. De organisator, Voor Altijd Events, wilde tijdens de pandemie niet stilzitten en de kermisexploitanten en ondernemers steunen. De plaatsvervanger van de TT-kermis behaalde in beide jaren meer dan 30.000 bezoekers. "De nazomerkermis was toen zowat de enige activiteit die door kon gaan. En er was in die jaren geen TT-kermis", geeft Boor als verklaring voor de beter bezochte edities.

Ook de inflatie kan een reden zijn voor de tegenvallende cijfers van dit jaar, denkt Boor: "Het is een moeilijke tijd waarin mensen hun geld liever aan andere zaken uitgeven. Dat zien we ook terug bij andere evenementen."

Extra activiteiten

Om de mensen genoeg vermaak te bieden, stonden er dit jaar extra activiteiten op de planning. Zo was er een dag waarop kinderen zich konden laten schminken en werd er een grote vrijdagmiddagborrel georganiseerd. Ook die festiviteiten zorgden niet voor meer publiek, aldus de initiatiefnemer.

Ondanks de tegenvallende opkomst, kijkt de organisatie terug op een geslaagde week. "Het was natuurlijk de vraag of Assen behoefte heeft aan nog een kermis, maar we hebben geprobeerd om er een succes van te maken", besluit Boor. "Het was een mooie kermis met veel attracties. We hebben goed weer gehad, met maar twee regenachtige dagen. En de mensen die er waren, hebben genoten."

Vaste traditie?