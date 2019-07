Drie maanden cel voor zakkenrollende Algerijn

De man verbleef begin dit jaar in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen. Hij vroeg een medebewoner zeven telefoons te deblokkeren. De medebewoner weigerde dit en stapte naar de beveiliging.In de woonruimte van de Algerijn vonden de agenten de zeven telefoons, een Macbook en kleding. Van een telefoon stond het vast dat die was gestolen. De man had dit materiaal gekregen of gevonden. Hij wist niets van een diefstal.De man werd geconfronteerd met de bewakingsbeelden van een drogisterij in Arnhem. Daarop was haarfijn te zien hoe hij op 28 januari een telefoon uit de jaszak van een vrouw graaide. Alleen die diefstal bekende de man vervolgens. Hij had dat toestel nodig om zijn familie in Algerije te bellen, zei hij tegen de agenten.De man heeft in Nederland een strafblad. De officier van justitie vond het kwalijk dat de man ook anderen betrekt in zijn criminele praktijken. "Helaas voor hem stuitte hij in Hoogeveen op iemand die wel van goede wil is." Volgens de officier heeft de Algerijn geen respect voor de regels in Nederland.De aanklager eiste een celstraf van drie maanden. Hier ging de rechter in mee. De verdachte verscheen niet, de zaak werd zonder hem afgehandeld.