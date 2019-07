Werkstraf voor twee hennepkwekerijen in Emmen

Wat de man vrijdag voor de rechter het minst verteerbaar vond, was het terugbetalen van ruim 42.000 euro. Dat bedrag zou hij met het kweken van hennep hebben verdiend en moet hij terugstorten in de staatskas.De agenten rolden in september 2016 een kwekerij op in zijn toenmalige woning aan de Bonte Kraai in Emmen. De stroom werd illegaal getapt. De agenten haalden ruim 18 kilo hennep uit de woning. De kwekerij kwam via een anonieme melding aan het licht.Op 18 september vorig jaar rolde de politie een tweede kwekerij van de man op. Deze keer stonden 406 hennepplanten in de woning aan de Slechtvalk, waar hij toen woonde. "Dom, die tweede keer", erkende de man. Zijn schulden drukten te veel op hem, hij zag op dat moment geen andere uitweg.Hij had nimmer kunnen oogsten, zei hij tegen de rechter. Het apparatuur en de filters waren vervuild en zichtbaar gebruikt, legde de rechter hem voor. "Tweedehands spul”, probeerde de Emmenaar nog. Hij vond zelf dat hij niets had verdiend en dus ook niets terug hoefde te betalen. Daar dacht de rechter anders over: "Er is in elk geval een keer geoogst. Die 42.223 euro en 75 cent moet u betalen, om precies te zijn."