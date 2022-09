Dertig maanden cel geëist tegen loverboy Emmen voor seksuele uitbuiting

Voor het seksueel uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw eiste de officier van justitie tegen een 31-jarige man uit Emmen een celstraf van 2,5 jaar. Volgens de aanklager werd de vrouw van april 2017 tot november 2019 gedwongen zich te prostitueren en moest zij haar verdiensten afgeven aan de Emmenaar.

De zaak heeft alle kenmerken van een loverboyzaak, zei de officier van justitie. De verdachte maakte op een laakbare wijze misbruik van een kwetsbare vrouw, om er zelf rijk van te worden, zei hij. Het slachtoffer bracht haar jeugd door in meerdere instellingen. Ze was daardoor beïnvloedbaar en naïef. Ze liet zich volgens de officier van justitie gemakkelijk misleiden door de man, die haar een gouden toekomst beloofde.

Vrouw durfde geen aangifte te doen

De vrouw stapte in juli 2019 zelf naar de politie voor een oriënterend gesprek. Ze wilde geen aangifte doen, maar deed dit een maand later alsnog. De politie hield op 31 augustus de Emmenaar aan voor verhoor. De man kwam enkele dagen later weer op vrije voeten. Hij ging volgens het OM direct door met zijn loverboypraktijken. Het duurde tot in november dat de vrouw zich los kon weken van de man.

De Emmenaar ontkent tot op de dag van vandaag. Hij leerde de vrouw kennen in België en had eenmalig seks met haar. Daarna bracht hij haar naar haar tante in Hoogeveen en "that's it", zei de man. Volgens het OM valt er voldoende bewijs te halen uit de vele getuigenverklaringen, de telefoongegevens en de verklaringen van de klanten die zijn achterhaald.

De verdachte zat volgens het OM ook achter de hotelboekingen en de seksadvertenties.

Bijnaam op haar bil

De vrouw had op haar bil een tattoo met de bijnaam van de Emmenaar. Een kenmerk als zijn bezit, vroeg de rechter zich af. "Ze was helemaal gek van mij. Ze koos daar zelf voor", antwoordde de verdachte. Een 26-jarige man uit Emmen hoorde als medepleger een celstraf van acht maanden tegen zich eisen. Hij vervoerde de vrouw meermalen naar haar klanten. "Dit was een vriendendienst", zei de man. Hij wist dat zij het moeilijk had en wilde alleen maar aardig zijn.

Beide verdachten waren in die periode een tijdlang huisgenoten in de Emmer woonwijk Angelslo. Maar verder hadden ze niets met elkaar te maken, ze waren geen vrienden zeiden beiden tegen de rechter. Volgens de verdediging lag in feite alleen de aangifte op tafel en was de rest gebaseerd op aannames of van horen zeggen. Dit is te weinig voor een veroordeling, zeiden de advocaten. Zij pleitten voor vrijspraak en vroegen om een afwijzing van de schadeclaim van 165.000 euro.