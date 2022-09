Tweede verdachte aangehouden overval Hoogeveen: 'Ik zei direct tegen hem, je krijgt je geld'

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de overval op The Athlete's Foot in Hoogeveen. Het gaat om 17-jarige jongen uit Groningen. Eerder werd al een 21-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. Beide verdachten zitten nog vast en worden morgen voorgeleid.

Vrijdagavond 9 september, even voor de klok van negen uur. Eigenaar Björn van The Athlete's Foot in Hoogeveen is net bezig om zijn winkel te sluiten als er ineens een iemand met een mes voor zijn neus staat.

"Hij had een groot mes in zijn handen", zegt Björn. "Ik ben direct achter de tafel hier in de winkel gerend. Het heeft toch zeker een seconde of tien geduurd, dat we tegenover elkaar stonden."

Afstand van de kassa-la

Heel even dacht Björn dat een bekende een grap met hem wilde uithalen. "Maar dat zou wel een hele rare grap zijn." Vervolgens is Björn naar de toonbank gelopen om de kassa te openen. "Ik zei direct tegen hem: 'Je krijgt je geld.' Dus heb ik de kassa-la opengemaakt."

De overvaller was echter niet tevreden over de medewerking van Björn. "Hij bleef maar roepen dat ik het geld in zijn tas moest doen, maar hij stond met zijn grote mes veel te dichtbij. Ik zei dat hij het asjeblieft zelf moest doen, want met één verkeerde beweging gaat zo mijn hand eraan."

Björn nam afstand van de kassa-la. "Ik stond op een meter of twee afstand en moest geen gekke bewegingen maken. Vervolgens heeft hij zelf zijn gele Jumbo-tas gevuld."

Verdachte opgepakt

De overvaller is toen naar buiten gevlucht. "Toen ik uiteindelijk buiten kwam zag ik dat al allerlei mensen de politie hadden gebeld, want die hoorden het gerinkel van de kassa-la en het kleingeld in de tas."

De schrik zit er drie dagen na de overval nog wel in bij de eigenaar. "Ik heb van veel mensen medeleven gekregen, ook van andere ondernemers hier. Toch ben je na zoiets wel extra alert, ook buiten de winkel."