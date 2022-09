Hommeles rond verkeersoverlast Noordbarge houdt aan: rechtszaak en 'discriminatie'

Tijdens de raadsvergadering vroegen zowel Martin Stulp (D66) als Henk Linneman Wakker Emmen om opheldering van de wethouder.

Karikatuur

Otter voelde de weergave van het gesprek, zoals gedaan door Te Nuyl, als een karikatuur. "Naar mijn idee hebben we een positief gesprek gevoerd, waarbij we over sommige zaken van mening verschilden." Hij herinnert zich daarom niet dat het gesprek tussen de gemeente en Plaatselijk Belang Noordbarge en de twee wethouders slecht verliep.

Volgens Otter moet de opmerking in de juiste context worden geplaatst. "Met discriminatie bedoel ik dat je op deze manier onderscheid maakt tussen verschillende inwoners van Noordbarge. Je woont er straks via een miljoen euro. Dan wil je niet via de achterdeur naar binnen."

'Neemt elkaar serieus'

Van der Weide reageerde verbolgen op de opmerkingen van Te Nuyl. "Spreken van een karikatuur in deze situatie vind ik nog zacht uitgedrukt. Na een brief van Plaatselijk Belang nodigen we ze uit voor een gesprek. Je neemt elkaar als gesprekspartner serieus en dan op deze manier een inbreng doen... ik wil er verder geen kwalificatie aan geven."

Volgens Van der Weide zijn verder alle noodzakelijke onderzoeken in aanloop naar het bestemmingsplan ondernomen. De discussie over de geschiktheid van de Scheperstraat wordt in oktober gevoerd, besloot de wethouder.

Vrije school

Niet alleen bij de Scheperstraat, ook over de Stroetenweg zijn gemeente en inwoners het tot nu toe niet eens. Al sinds vorig jaar pogen omwonenden de gemeente te bewegen tot het instellen van eenrichtingsverkeer in de straat in combinatie met een parkeerverbod. Doorn in het oog vormen de verkeersdrukte en het wildparkeren rondom de vrijeschool De Stroeten.

Het aantal leerlingen is in de afgelopen jaren verdubbeld en dat veroorzaakt chaotische taferelen bij het halen en brengen van leerlingen. De gemeente zag lange tijd geen reden om daar iets aan te veranderen. Omwonenden deden hun beklag bij de onafhankelijke bezwarencommissie. Die oordeelde het niet nemen van maatregelen 'ondeugdelijk.'

Hoger beroep

Op het gemeentehuis denken ze er inmiddels anders over, want eenrichtingsverkeer is ingevoerd. Volgens Jacob Habing, woordvoerder namens de omwonenden, is dat een stap in de goede richting. Maar nog niet voldoende. "Na het oordeel van de commissie besloot de gemeente geen parkeerverbod in te stellen."

Wel zou ze in gesprek gaan met de school om te kijken of hun parkeerterrein kan worden vergroot. De omwonenden willen sowieso dat de gemeente die laatste, in hun ogen cruciale stap zet. "Daarom hebben wij in augustus een hoger beroep aangetekend bij de rechtbank tegen het genomen besluit. Enkel eenrichtingsverkeer biedt in onze ogen te weinig soelaas."

Nationale Ombudsman