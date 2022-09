Ondanks aankondiging toch verbazing over bomenkap in centrum Roden

De kap van tientallen bomen in het centrum van Roden komt voor enkele bewoners als een klap, hoewel dit al geruime tijd bekend is. Buurtbewoner Mirjam Offringa hekelt de communicatie van gemeente Noordenveld. "Afgelopen vrijdag hebben we een brief gekregen dat de vandaag bomen worden gekapt."

Op Twitter zorgt een filmpje van de kap voor enige ophef, maar wethouder Jos Darwinkel benadrukt dat de kap al ver van tevoren bekend was. "De vergunningsaanvraag heeft in de krant gestaan en we hebben er later nog extra aandacht aan gegeven via Facebook. De wijkbelangenvereniging en Zakenkring is verder per brief nog extra geïnformeerd."