Hoe de Samenloop voor Hoop naar Nederland kwam

Samenloop voor Hoop vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. Relay for Life, zoals het evenement daar heet, wordt al sinds 1985 georganiseerd. Door de jaren heen is dit wereldwijd uitgegroeid tot het grootste fondsenwervende evenement voor kankerbestrijding.Inmiddels vinden er jaarlijks meer dan 6.000 wandelestafettes plaats verspreid over tientallen landen. Nederland is een van die landen. De eerste Nederlandse Relay for Life werd in 2006 in Borger gehouden.De Samenloop voor Hoop werd naar Borger gehaald door Dieneke Kuipers. Ze was daarvoor benaderd door KWF Kankerbestrijding, waar ze al eerder wat werk voor had gedaan. "Ik had in die tijd net mijn zus en een vriendin verloren aan kanker, dus daar hoefde ik eigenlijk helemaal niet over na te denken. Ik heb toen een cursus gevolgd van de American Cancer Society, in Schotland."Het was nog niet eenvoudig om het evenement naar Nederland te krijgen. Kuipers: "Ik heb daar alle Amerikaanse dingen geleerd, maar dat moest natuurlijk omgezet worden naar een Nederlandse uitvoering. Dat was wel een kwestie van 'the right woman on the right job', zoals ze dat daar zeggen. Met als resultaat dat het nu zo'n succes is."Kuipers kijkt nog altijd met trots terug op die eerste Samenloop voor Hoop, destijds in Borger. "Het is het leukste dat ik ooit heb mogen doen. Ik ben ervan overtuigd dat ik, als ik niet de groep vrijwilligers om me heen had die ik toen had, het niet had gered. En als het een flop was geweest, die eerste keer.... Dan was het niet uitgegroeid tot zo'n mega groot evenement zoals het nu in heel Nederland is. Ik ben heel trots op de mensen met wie ik dat heb gedaan."