Petitie tegen Oekraïense vlag op gemeentehuis Emmen: 'Blijft hangen zolang oorlog duurt’

Een zekere Gert is op petities.nl een actie gestart. De vlag hangt er al meer dan 16 weken. "Het standpunt van de gemeente is gemaakt en daarom kan de vlag omlaag", aldus de petitietekst.

Mensen uit Emmen identificeren zich niet met die uit Oekraïne, staat er verder. "De gemeente hoort te werken voor de eigen inwoners en niks anders", gaat de tekst verder. Kortom, die vlag moet weg en daarvoor in de plaats graag die van Emmen, Drenthe of de Nederlandse driekleur, luidt het besluitende verzoek.

Of de petitie een succes wordt of niet, de kans is klein dat dit gaat gebeuren. "We hebben dit voorjaar de Oekraïense vlag gehesen bij het uitbreken van de oorlog, om onze steun te betuigen en ons solidair te tonen met de mensen in Oekraïne", aldus een gemeentewoordvoerder. "En dat blijven we doen zolang de oorlog voortduurt."