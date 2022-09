Rodens gezin snel huis uit: sloop huizen Oudgenoegstraat kan beginnen

De sloop van de laatste verzakte huizen aan de Oudgenoegstraat in Roden kan eerder beginnen. Het laatste gezin van één van vier verzakte woningen in de straat, moet hun woning snel verlaten vanwege 'extra beweging'. De veiligheid kan daardoor niet gegarandeerd worden.

Vanavond zijn omwonenden door de gemeente Noordenveld op de hoogte gesteld. De sloop van de vier woningen lag stil, omdat de gemeente nog geen akkoord had bereikt met de bewoners van één van die huizen. Tijdens het vervangen van rioleringen in 2017 en 2018 raakten de woningen zwaar beschadigd.

De huizen aan de Oudgenoegstraat worden sindsdien in de gaten gehouden. Nu blijkt dat het huis instabieler wordt, moet het laatste gezin de woning verlaten. "De sloop gaat daardoor eerder plaatsvinden", zegt wethouder Jos Darwinkel. De verwachting was dat pas in het najaar de sloop zou beginnen, zodat begin 2023 er weer gebouwd kon worden. "Wij zoeken in de tussentijd vervangende woonruimte voor het gezin."

Inmiddels worden in samenwerking met een sloopbedrijf maatregelen getroffen om op korte termijn te beginnen met de sloop. Wanneer dat exact is, is niet duidelijk maar de gemeente laat weten dat dat 'in ieder geval in oktober' zal gebeuren.