Patiënt met nierkanker steeds vaker naar Scheperziekenhuis Emmen

Eigenlijk is robot een verkeerd woord, zo maakt uroloog Ben Knipscheer gelijk duidelijk. Hij geeft tekst en uitleg in een operatiekamer: "Het apparaat doet niks zelf, maar de arts zit achter een beeldscherm en kan via joysticks en voetpedalen de operatie uitvoeren."Voordeel is dat er veel nauwkeuriger gewerkt kan worden en er ook op moeilijke bereikbare plaatsen geopereerd kan worden. Door de Da Vinci Robot kan ook weefsel gespaard worden.Door de komst van het apparaat is Emmen uitgegroeid tot het Noordelijk centrum voor operaties aan nieren en prostaat. Die concentratie van zorg is volgens Knipscheer een positieve ontwikkeling. "We kunnen nu voor de hele regio dezelfde kwaliteit bieden. En doordat we hier dit soort ingrepen vaker doen worden we er ook steeds beter in."Niet voor niets kwam onlangs een hele delegatie van urologen voor een symposium naar Emmen. Daarbij ook professor Stoltzenburg van het academisch ziekenhuis van Leipzig. Hij is één van de pioniers op het gebied van urologische laparoscopische chirurgie.De werkwijze van de urologen in het Scheperziekenhuis in Emmen is een blauwdruk voor andere specialisaties. Artsen van het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburgh Groep Hardenberg en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen werken steeds vaker samen en bespreken ook gezamenlijk de behandelplannen.Vervolgens wordt de patiënt geholpen op de gespecialiseerde locatie. "Alle oncologie-afdelingen gaan op deze manier werken", aldus uroloog Knipscheer. "Zo helpen we mensen met blaaskanker in Groningen en is het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen het borstkankercentrum van Noord-Nederland."