Theaterspektakel in zomer 2023: Boer Koekoek beleeft debuut, Pauperparadijs keert terug

Bekendheid Boer Koekoek

Volgens planning gaat de theaterproductie over de Opstand der Braven, die in 1963 uitbrak nadat drie keuterboeren en hun gezinnen uit huis werden gezet, vanaf 16 juli in première. Hendrik Koekoek schopte het na de opstand tot een zetel in de Tweede Kamer, en veroorzaakte met zijn Boerenpartij opschudding door uitspraken als "Ik krijg nooit geen beurt!" en "Ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben tegen."

Eerder in juni is - als alles volgens plan verloopt - het theaterspektakel Het Pauperparadijs dan al van start gegaan. De voorgaande drie jaar ging er telkens een streep door de voorstelling in het Gevangenismuseum in Veenhuizen, die het verhaal van arme Amsterdammers en hun avontuur in Drenthe in beeld brengt. Eerst was corona spelbreker, vorig jaar gooide de stikstofproblematiek roet in het eten.

Stikstofprobleem uit de weg

Omdat het museum zes kilometer van een Natura 2000-gebied ligt - het Fochteloërveen - moeten alle evenementen een stikstofdepositie van 0 hebben, zo werd geoordeeld. Volgens Lommerde is deze stikstofhorde dit keer wel te nemen. "We zijn er hard mee bezig. Het probleem was dat er steeds veranderingen in de regelgeving bij kwamen, zoals nieuwe meetmethodes en andere rekensystemen. Op een gegeven moment heb je geen tijd meer alles weer aan te passen."

Inmiddels ligt er een vergunningsaanvraag, en is groen licht een kwestie van tijd. "Het ziet er goed uit", maant Lommerde tot rust. "We weten waar we rekening mee moeten houden, en verwachten geen wijzigingen meer."

'Lekker aan de gang'

Twee van dit soort theaterproducties binnen een zomerseizoen, Lommerde twijfelt niet aan de haalbaarheid ervan, zo deelt hij nog mee. "Ik heb drie zomers alleen maar op m'n kont gezeten, waarvan de eerste twee wel heel frustrerend waren. Nu kunnen we weer lekker aan de gang. Twee voorstellingen tegelijkertijd zijn geen probleem."