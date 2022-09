Zuidlaarders vinden het tijd voor actie: 'Verfraai dorp vóór Zuidlaardermarkt'

Het is een rommeltje in Zuidlaren. Dat blijkt uit het 'witboek' van Zuidlaarders Kees de Graaf en Eric Mol. In een bescheiden rapport wijzen zij de gemeente Tynaarlo op slordigheden in de buitenruimte van het dorp.

"We zagen de verrommeling al een tijdje ontstaan in het dorp", zegt Kees de Graaf. "Het valt misschien niet direct op wanneer je door Zuidlaren rijdt, maar als je alles op een rijtje zet kan er toch veel beter."

Het rapport (met foto's) laat zien dat palen scheef staan, verkeersborden onder de groene vuiligheid zitten en onkruid lang niet altijd verwijderd wordt. "Het kan zoveel beter", zegt De Graaf.

'Er is nog geld'

De Graaf en Mol wijzen verder op volle prullenbakken en vergeten posters in het dorp. Het schoonmaken van het dorp ziet het duo niet per se als taak voor de gemeente. "De Zuidlaarders zelf willen best helpen", weet De Graaf, die wijst op een actie van Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ). Zij knapten eerder al zitbankjes aan de Stationsweg op.

De opstellers van het rapport hopen dat de gemeente nog voor de Zuidlaardermarkt (begin oktober) de handschoen oppakt. "Er is geld, dat ligt nog op de plank van vijf jaar geleden. Gebruik dat hiervoor", zegt De Graaf. In 2017 stelde de gemeenteraad van Tynaarlo 85.000 euro beschikbaar voor Zuidlaren in het kader van 'Bruisende dorpen'.

Opknappen ná Zuidlaardermarkt

René Kuipers, voorzitter van VOZ, geeft aan dat de ondernemersvereniging al eerder contact heeft opgenomen met de gemeente Tynaarlo over de buitenruimte in Zuidlaren. "We hebben afgesproken dat in week 45 één en ander wordt opgeknapt", zegt hij. Dat is toch drie weken na de Zuidlaardermarkt. "Ja, het was mooier geweest als het centrum eerder was opgeknapt", aldus Kuipers. "Maar de gemeente heeft te maken met bedrijven die ook weer hun eigen planning hebben. Voor de Zuidlaardermarkt van 2023 is dit in ieder geval ruim op tijd."

De gemeente heeft VOZ te kennen gegeven dat ze nu niet duizenden euro's wil investeren in het straatmeubilair. "Met het oog op de centrumontwikkeling is dat niet handig", zegt Kuipers. "Dat begrijpen wij. In ieder geval gaat de gemeente ermee bezig."

Actie

De kans dat Zuidlaren nog voor het jaarlijks festijn grondig is schoongemaakt, is dus niet zo groot. "In ieder geval heeft wethouder Jelbrich Peters dit al waargenomen en op Facebook gereageerd. Het is dus onder de aandacht", concludeert De Graaf.