Aantal klachten stankoverlast Vamberg piekte in de zomer

Het aantal klachten van geuroverlast afkomstig van het terrein rond de VAM-berg in Wijster is afgelopen zomer toegenomen. Een hoofdschuldige voor de stank aanwijzen is nog altijd een probleem.

Erik Koekoek woont sinds 1,5 jaar in Pesse, zes kilometer van de VAM-berg vandaan. "Ik heb in de bouw gewerkt met verf en terpentine, dus ik ben heel wat gewend. Maar dit is zo erg." De geur is volgens Koekoek in de nacht op zijn slechtst. Dan is hij vaak wakker en wil hij graag luchten. "Ik moet dan alle ramen en deuren dicht doen. Het is alsof de vuilverbranding dan op zijn heftigst is. Buiten heb je echt een penetrante giflucht."

Koekoek maakte melding van zijn overlast, hij belde er zelfs de politie voor. Die gaf geen gehoor. "Precies als de wind uit het noordoosten komt is het niet te harden. Je zou haast het loodje leggen." Het bleef echter niet bij de geur. Ook traanogen en een rauwe keel wijt hij aan de lucht.

Verdrievoudiging aantal klachten

De gemeente Midden-Drenthe heeft sinds 2020 een klachtenmeldpunt waar inwoners aan de bel kunnen trekken. Koekoek blijkt niet de enige te zijn die een melding deed. Waar in eerste zes maanden in het jaar inwoners acht keer een melding deden van overlast, waren dat er in de maanden juli, augustus en begin september 24. Een verdrievoudiging. 'Vervelend', vindt de gemeente. "Zeker omdat het juist beter ging de afgelopen maanden."

De gemeente Midden-Drenthe is wel tevreden over het feit dat mensen het meldpunt weten te vinden. "Het is wel een flinke toename", is de reactie over de zomerpiek. "Elke klacht is er een te veel. Het lijkt logisch dat het te maken heeft met de warmte, dat de geur dan langer blijft hangen of doordat mensen dan meer buiten zitten, maar dat zijn aannames."

Wat echt de oorzaak is blijft volgens de gemeente moeilijk te achterhalen. Ook de provincie Drenthe, die voor enkele bedrijven in de omgeving het bevoegd gezag is, erkent dat. "We kunnen niet goed herleiden welk bedrijf de overlast veroorzaakt", legt een woordvoerder uit. "Dat proberen we te onderzoeken."

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) is de aangewezen partij om onderzoek te doen. "Het is duidelijk dat de bron van de geur meestal afkomstig is van de bedrijven op het ETP-terrein. Dit is echter niet altijd zo. Uit het systeem van geurmetingen volgt op dit moment nog niet een duidelijk aanwijsbaar bedrijf", antwoordt de RUD op vragen over de metingen.

"Het systeem van geurmetingen/onderzoek is op dit moment nog onvoldoende fijnmazig (getraind). Via veldwaarnemingen, reukwaarnemingen door luchtspecialisten ter plaatse, wordt steeds meer data opgebouwd voor meer betrouwbare analyses", legt de RUD uit.

Onderzoek

Volgens de gemeente Midden-Drenthe is de oorzaak onder andere lastig te achterhalen doordat omwonenden bij de klachtenafhandeling zelf gevraagd worden naar wat zij denken dat de oorzaak is en dat altijd om een eigen interpretatie gaat. "Als je een bron hebt kun je het makkelijk aanpakken."

Na een klacht neemt de RUD contact op met de melder. "Soms wordt bijvoorbeeld een bedrijf als veroorzaker genoemd terwijl de op dat moment heersende windrichting dit niet aannemelijk maakt", beaamt de RUD de door de gemeente geschetste moeilijkheid.

Door door te vragen hoopt de RUD meer informatie over de klachten te krijgen. "Daarnaast vindt continue geurmonitoring plaats via sensorkastjes die zijn opgehangen in het gebied van bedrijven op het ETP-terrein. Bij een melding wordt de data van de sensoren uitgelezen en geanalyseerd door een luchtdeskundige", schetst de RUD het meetproces.