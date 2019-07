Parachutespringen in formatie: evenement Hoogeveen viert jubileum

De Tomscat trophy is vernoemd naar het Skydiving-team Tomscat, dat in 1992 in Californië betrokken raakte bij een vliegtuigcrash kort na de start. Van de 22 inzittenden overleefden 16 personen, onder wie 2 leden van het team Tomscat, de crash niet.Volgens André Kiers, voorzitter van Skydive Hoogeveen, is het mooi om te zien dat er dit jaar zoveel aanmeldingen zijn. "Het was aan het begin van het jaar nog wat spannend omdat we weinig aanmeldingen hadden, gelukkig kwam er vlak voor het sluiten van de aanmeldingstermijn nog een kleine eindsprint. Hierdoor hebben we dit jaar zelfs meer aanmeldingen dan het Nederlands Kampioenschap."Op de pakken van de parachutisten zitten een soort worsten, ook wel arm- en beengrippen genoemd. Tijdens de vrije val moeten ze deze grippen vastpakken terwijl ze om elkaar heen draaien. In totaal hebben ze ongeveer 35 seconden om zoveel mogelijk formaties te maken.Na de landing worden de beelden, die geschoten zijn door een cameraman die met de formatie mee springt, meteen bekeken door een jury. "Er wordt gekeken of de verplichte opdrachten goed worden opgevolgd tijdens de vrije val", verklaart Kiers. "Aan het einde van het weekend worden de scores vergeleken waardoor er één winnaar naar voren komt."