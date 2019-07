Dit weekend in de Drentse natuur: 13 en 14 juli

Op pad in de Drentse natuur

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Wandelen door het Drentse land en ondertussen luisteren naar verhalenverteller Jeanet Landman. De verhalen laten je op een andere manier naar de natuur kijken. Een bijzondere tocht van 18.30 tot 20.00 uur voor kinderen en volwassenen.Bekijk bijen van heel dichtbij en leer meer over het leven van deze belangrijke insecten. Bezoek op 14 juli Informatiecentrum ’t Ende, Stapelerweg 20 in De Stapel. Leden van Imkervereniging De Wijk vertellen tussen 11.00 en 17.00 uur over het belang van bijen. Bezoekers mogen (in bijenpak) met de imker mee de bijenstal in om de insecten van dichtbij aan het werk te zien. Deze dag maakt deel uit van de Open Imkerijdagen In de tuin van het Duurzaamheidscentrum (DCA) wordt op 14 juli gevierd dat de zomervakantie is begonnen. De vlinders fladderen rond en bijen zoemen op de achtergrond, het is tijd om te relaxen. Je kunt van 11.00 tot 16.00 uur meedoen met activiteiten rond vlinders, bloemen en bijen