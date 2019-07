Hippisch Holtrijk in Grolloo viert eerste lustrum

“Dat het zo groot en zo’n succes zou worden, hadden we destijds niet verwacht”, zegt voorzitter Derkjan Schepers van de organisatie. “Het idee werd bij een glaasje bier geboren. We zaten met wat vrienden bij elkaar en kwamen als frequente bezoekers van paardenevenementen met het idee om zelfs iets te gaan organiseren.”Dat ‘iets’ werd dus Hippisch Holtrijk, dat net even anders is dan andere evenementen. “Ons uitgangspunt is dat het leuk moet zijn voor iedereen, ook voor mensen die zelf iets minder met paarden hebben”, aldus Schepers.Zo is er op zaterdagavond een speciale avond voor senioren. “Prachtig. We worden opgehaald en krijgen een mooi plekje, met genoeg te eten en te drinken”, verheugt de 82-jarige Aaltje Koopman zich al.Dat veel ouderen graag naar het evenement komen verbaast haar niet. “We zijn toch bijna allemaal boertjes hè. Veel mensen hebben vroeger met paarden gewerkt, die komen graag kijken naar het springen.”Hippisch Holtrijk krijgt dit jaar een internationaal tintje door de deelname van een delegatie Duitse ruiters. Zondagmiddag is het hoogtepunt van het concours-hippique, met de strijd in de Derby van Drenthe, waarbij de paarden ook over aarden wallen moeten springen.