Dit weekend in de Drentse natuur: 6 en 7 juli

De Vlinderstichting houdt van 6 tot 27 juli een tuinvlindertelling . Doe je mee? De telling helpt de stichting aan info, bijvoorbeeld over hoe vlinders onze tuinen gebruiken. Zodat vlinders nog beter beschermd kunnen worden.Zin om eens in stilte de natuur te beleven ? Samen met een gids van Staatsbosbeheer ga je op 6 juli op pad en ontdek je de rust en de natuur in het Drents-Friese Wold. Je wandelt door bossen en over open velden en onderweg laat je de stilte op je inwerken. Bijzondere ervaring.Kom op 7 juli naar de vogelkijkhut vlak bij het dorp Oranje en leer meer over de vogelsoorten die er leven. Er zijn van 12.00 tot 17.00 uur deskundige vogelaars aanwezig die je meer vertellen over de vogels die er te zien zijn. De vogelkijkhut biedt prachtig zicht op de vogels, aanrader!Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur