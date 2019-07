FC Emmen speelt gelijk tegen PEC Zwolle in eerste serieuze test

Trainer Dick Lukkien begon tegen Zwolle met de volgende basis: Matthias Hamrol - Glenn Bijl, Ferhat Görgülü, Keziah Veendorp, Lorenzo Burnet - Tom Hiariej, Michael Chacon, Filip Ugrinic, Henk Bos - Freddy Quispel en Marko Kolar.In de eerste echte testwedstrijd begon Emmen wat nerveus. Veel passes kwamen in de eerste tien minuten niet aan en Zwolle had het initiatief. Veel kansen leverde dat echter niet op.Na een minuut of twintig kreeg Emmen meer grip op de wedstrijd en kreeg het een paar goede kansen, maar Kolar had teveel tijd nodig en Quispel zag zijn schot worden geblokt. Aan de andere kant moest Hamrol een keer handelend optreden na weifelend uitverdedigen van Görgülü.In de tweede helft wisselde Zwolle veel en nam het na ruim een minuut een 1-0 voorsprong. Glenn Bijl liet invaller Stanley Elbers uit zijn rug lopen, waarna Hamrol in de korte hoek door de snelle vleugelspits werd gepasseerd.Lang kon Zwolle niet genieten van de voorsprong. Bijl werd de diepte in gestuurd, nam de bal niet alleen goed aan, maar gaf ook een uitstekende voorzet. Kolar hoefde alleen maar tegen de bal aan te lopen om de 1-1 binnen te tikken.Na ruim een uur spelen wisselde Emmen voor het eerst. Burnet, Görgülü en Bos werden vervangen door Jan Nicklas Beste, Daniel Camara Bos en Ruben Roosken. Later kwam Robbert de Vos voor Hiariiej. Alexander Bannink kwam Quispel vervangen. Terwijl Kolar en Ugrinic negen minuten voor tijd werden vervangen door Luciano Slagveer en Wouter Marinus. Als laatste werd Bijl vervangen door Ben Scholte.Zoals wel vaker werd het spel er na de wissels er niet beter op. Het publiek kreeg in de slotfase nauwelijks nog kansen te zien, zodat de wedstrijd als een nachtkaars uitging en de wedstrijd onbeslist eindigde.Op zondag 14 juli, tijdens de open dag van FC Emmen, is Almere City FC de volgende tegenstander in de oefencampagne.