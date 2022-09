Overlevenden laatste transport Westerbork: 'Over de oorlog praten doen we niet'

Het samenzijn in het voormalige kamp Bergen-Belsen maakt dat de reünie anders van karakter is dan anders. Marita Deen-Simons (80) en Lous Steenhuis-Hoepelman (81) zijn er al vaker terug geweest. "Het is natuurlijk wel bijzonder om met de anderen door Bergen-Belsen te lopen. Hoe is het mogelijk dat wij daar als hele kleine kinderen hebben gezeten. En dat we er nog zijn. De nazi's hebben ons op de een of andere manier gespaard. Is toch niet voor te stellen. En bijna 80 jaar later zijn we weer samen in het kamp. Bizar toch", zegt Marita.

Zij en Lous hebben zoals de meesten van de groep Onbekende Kinderen geen herinneringen aan de kampen. Ze waren nog te jong. Beiden hebben wel geprobeerd te achterhalen wat er met hen allemaal in de oorlog is gebeurd. Vragen blijven er nog altijd. "Wie zorgde voor me? Waar sliepen we in Bergen-Belsen? Zaten we als groep in een barak? Daar kom je niet meer achter. Want wie kan dat nog vertellen? En als ik daar ben, wil ik dat wel graag weten", zegt Marita.

Leven van nu

Toch spreken ze onderling niet over de oorlog, ook niet als ze met de andere 'kinderen' over het kampterrein lopen. "De eerste jaren dat de groep bijeenkwam, werd er wel over het verleden gesproken", zegt Lous. "Die tijd is geweest. Het is een soort code om het niet over de oorlog te hebben. Dat vind ik ook prima."

"Het is fijn om elkaar weer te zien. We hebben ook echt een band met elkaar", vult Marita Deen-Simons (80) aan. "We hebben het veel over de kinderen, kleinkinderen, het leven van nu."

Toch raakt het hen om terug te zijn op de plek waar ze als jong kind gevangen hebben gezeten. "Ik raak geëmotioneerd als ik de heuvels met de massagraven zie," zegt Lous. "Angstaanjagend idee dat daar allemaal mensen liggen."

De Britten hebben gefilmd wat zij aantroffen toen zij het kamp bevrijdden in april 1945. "Je maag draait om als je naar die beelden kijkt. Al die stapels lijken. Al die uitgemergelde mensen. Daar ben ik ook geweest, denk ik dan," zegt Lous. "En ben ik blij dat ik geen herinneringen heb aan de oorlog. Mijn herinneringen beginnen na de oorlog."

Twee maanden zaten de kinderen gevangen in Bergen-Belsen. Daarna werden ze naar Theresienstadt, een kamp in het huidige Tsjechië, gestuurd. In mei 1945 werden ze daar bevrijd door de Russen. De groep viel daarna uit elkaar. Hoeveel mensen van de groep Onbekende Kinderen nog leven, is niet bekend. Niet iedereen wilde contact houden.