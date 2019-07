Glenn Bijl: Ik gooi mijn eigen glazen niet in

Of ik de concurrentie met Zeefuik niet aandurfde? Jawel hoor, maar ik ga mijn eigen glazen niet ingooien. Bij FC Emmen ga ik 34 wedstrijden spelen. Glenn Bijl, de verdediger van FC Emmen legt uit waarom hij bij FC Emmen blijft en niet naar FC Groningen gaat

"De boot voer voor mijn gevoel steeds verder weg", aldus Bijl na het duel van FC Emmen tegen PEC Zwolle op het veld van Germanicus."Via kennissen en tussenpersonen vernam ik dat Zeefuik zou vertrekken en ik de nieuwe rechtsback zou worden bij Groningen, maar zijn vertrek komt eigenlijk niet ter sprake. Of ik dan niet de concurrentie aan durfde? Jawel hoor, al besefte ik dat hij een streepje voor zou hebben. Hij is jeugdinternational en heeft het vorig seizoen goed gedaan. Ja en ik weet wat ik bij FC Emmen heb. Het streelde me bovendien dat de club me echt heel graag wilde houden en ik gooi mijn eigen glazen natuurlijk niet in. Hier verwacht ik 34 wedstrijden te spelen."Het was Bijl dus niet eens zozeer te doen om bij Groningen te spelen, maar vooral om daarna de stap naar een buitenlandse club te maken (zoals zijn kameraad Hans Hateboer deed). "Kijk, de stap van FC Emmen naar FC Groningen is niet zo groot, maar de vervolgstap maak je - denk ik - eerder via FC Groningen dan Emmen."In Coevorden was Bijl overigens captain vanavond. "Of dat een cadeautje was? Nee dat denk ik niet, maar ik vind het wel mooi. Ik wil ook graag verantwoordelijk zijn. Of ik de aanvoerdersband ambieer? Ja, zeker weten. Ik wil ook graag een coachende rol hebben, ook tijdens de trainingen richting de talenten in onze selectie."