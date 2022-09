Paardenmarkt Rolde met 140 dieren: 'Het is een onzettend succes'

Ze staan vandaag in lange rijen opgesteld, de paarden en pony's op de paardenmarkt van Rolde. Vanmorgen vroeg stonden er al meer dan 140 dieren op de brink in het dorp. Een paar jaar geleden, in 2018, was dat nog anders. Toen leek de markt met acht paarden op sterven na dood.

"De aanvoer gaat tot 10.00 uur door", zegt Margé Emmens van de organisatie. "Dus er komen zeker nog meer paarden en pony's bij, het is een ontzettend succes."

De paardenmarkt heeft sinds dit jaar een nieuw bestuur dat besloot om de schouders eronder te zetten, zegt Emmens. "We vinden dat we de traditie in stand moeten houden. Het hoort bij het dorp. Rolde was vroeger de grootste paardenmarkt van Drenthe. Dat kun je je nu nauwelijks meer voorstellen als je weet hoe bekend Zuidlaren nu is."

Het bestuur heeft advies gevraagd aan twee mensen die veel van doen hebben met de paardenhandel. "Die hebben we benaderd met de vraag hoe we de paardenmarkt weer op de kaart kunnen zetten."

Er was vanmorgen vroeg al veel volk op de been en er werd ook meteen gehandeld. "Je ziet de paarden en pony's van de auto komen en meteen begint het handjeklap", zegt Emmens. "Sommige dieren gaan meteen naar de trailer van de nieuwe eigenaar."