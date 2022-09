Zwerfinator Peter voert strijd tegen zwerfaval en stiekeme jeneverdrinker

Er is in de omgeving van Ees namelijk een stiekeme jeneverdrinker actief. Niet alleen drinkt diegene waarschijnlijk terwijl hij in de auto onderweg is. De lege flesjes Hooghoudt worden door de natuurvervuiler zonder pardon in de berm naast de autoweg geflikkerd. "Dat is wel het toppunt", reageert Marseille. "Er is dus iemand die rijdt in de auto, drinkt dat spul en gooit het uit het raam. Dat is op meerdere fronten niet oké."