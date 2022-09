Ruim tweehonderd paarden van start bij Paarden4Daagse

Het is soms een logistieke puzzel. Routes moeten ver van tevoren worden uitgestippeld. Op ieder kruispunt staan vrijwilligers en er is parkeerplaats geregeld. Zo hoopt de organisatie dat de omgeving er zo min mogelijk van merkt. Wijntjes: "Ik denk niet dat de omgeving er heel veel last van heeft. Je zit natuurlijk echt in het bos. Natuurlijk moet je een klein stukje over de weg, maar dat is niet hinderlijk voor de omgeving, menners of ruiters."