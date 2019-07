Geert Dales van 50PLUS: Word lid van partij Duut en hef 'm op!

Tijdens de provinciale verkiezingen behaalde Duut als lijsttrekker een zetel voor 50PLUS. Vlak daarna verliet hij de partij, maar behield de zetel. Vervolgens zocht hij de samenwerking met Sterk Lokaal, maar die liefde is nooit tot wasdom gekomen. Eind vorige maand kondigde Duut aan verder te gaan onder de naam OpDrenthe.De werkwijze van Duut is een doorn in het oog van partijvoorzitter Geert Dales van 50PLUS. Hij riep vandaag alle leden van 50PLUS op om lid te worden van de nieuwe partij van Duut en deze vervolgens op te heffen.Dales liet weten er alles aan te doen om Duut een hak te zetten. Zo belooft hij dat 50PLUS met een initiatiefwet zal komen om de positie van politieke partijen beter wettelijk te verankeren. Hij wil daarmee 'zetelrovers' zoals Frank Duut de pas afsnijden.Dales liet ook eerder al zijn onvrede horen over de gang van zaken met Duut. Hij vindt bijvoorbeeld dat de Drentse commissaris van de koning zou moeten ingrijpen "Ik vind dat langzamerhand het moment gekomen is dat we Jetta Klijnsma gaan inschakelen, want er is hier natuurlijk sprake van een serieus integriteitsprobleem met deze meneer. Duut is niet te handhaven. Integriteit is in het openbaar bestuur ontzettend belangrijk. Ze moet duidelijk maken tegen Duut dat hij in een onmogelijke positie is beland."