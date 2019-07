Zanger Jannes ook na jarenlange carrière nog weleens 'bang en onzeker'

Inmiddels heeft hij Noordscheschut ingeruild voor een huisje in Emmen. En daarover kan Jannes trouwens kort zijn:"Het bevalt heel goed in Emmen. Ik heb 25 jaar lang met heel veel liefde in Noordscheschut gewoond. Maar ik kreeg de kans om dicht bij het woonwagenkamp te wonen. Daar zijn we nu bezig met een nieuw huisje. De thuisbasis stond er gelukkig achter."Het nieuwe albumslaat volgens Jannes vooral op zijn gezin. Het is grotendeels gemaakt in samenwerking met het vaste team waar de zanger mee werkt."De meeste liedjes hebben we gemaakt met Emile Hartkamp en Norus Padidar. Daar werk ik al een jaar of zestien mee. En Martin Sterken heeft een liedje samen met mij geschreven. Martin is een jongen van het eerste uur. Toen ik hem laatst sprak, vroeg ik hem of hij een lied met me wilde schrijven", vertelt Jannes.Heel gemakkelijk kwam het album niet tot stand. Jannes was erg kritisch, zo zegt hij zelf. "Zo lang ik zing, denk ik mee in de keuze van liedjes. Voor mijn tekstschrijvers was ik dit jaar heel lastig. Ik keurde heel veel af, ik was niet zo makkelijk. Maar het is gelukt."De zanger wil fans het vertrouwde Jannes-geluid bieden, maar een nieuw album moet tegelijkertijd ook verrassend zijn. Een goed voorbeeld van zo'n verrassend én vertrouwd liedje is volgens Jannes het eerste nummer op de nieuwe cd:Maar verrassend willen zijn, is ook moeilijk. Helemaal als je al jarenlang aan de weg timmert. Hoe blijf je vernieuwen? "Ik ben toch altijd wel een beetje bang en ook altijd onzeker. Het moet Jannes blijven, maar het moet ook beter zijn. Ik vind het gewoon heel lastig. Ik wil mijn gevoel overbrengen en als ik 'het' niet voel, kan ik het ook niet overbrengen."Het meest ontroerende lied van het nieuwe album is volgens Jannes. "Qua klankkleur vind ik het heel mooi. Ik hou van bouzouki, accordeon en panfluit. Dat zit allemaal in dit lied. Qua tekst kan het op iedereen van toepassing zijn. Het is voor mij wel een liedje waarvan ik even moest slikken."Inmiddels timmert de Drentse zanger bijna twintig jaar aan de weg. "Ik kijk er nog altijd met veel liefde en plezier op terug. Ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik heb veel mensen ontmoet en blij gemaakt, denk ik. Dat is mijn drijfveer ook altijd geweest."Regelmatig maakt de zanger mee dat fans hem komen bedanken en complimenteren na een optreden. Dat vindt hij ook leuk; Jannes noemt zichzelf een 'mensenmens'. Van plan om te stoppen, is hij dan ook nog lang niet.Jannes zou soms wel iets meer erkenning willen krijgen. Daar ontbreekt het hem soms nog weleens aan, vindt de zanger."Af en toe blijft een deur dicht. Dat is niet anders, ik blijf wel een strijder. Ik ben blij dat ik er bijvoorbeeld bij mag zijn als er eenis en laatst met het TT Festival stond ik in Assen nog op het podium. Maar soms wil ik misschien iets te snel. Dan geef je bijvoorbeeld een concert in Ahoy of het GelreDome en dan denk je dat er na afloop heel veel media en pers staan. Maar dan staat er niemand. Dan denk ik: hoe kan dat nou?"