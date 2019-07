12 marathons in 12 maanden in 12 provincies

Inmiddels is de zevende marathon aangebroken en vandaag mocht Peeters die lopen in Drenthe. De echte marathon van Diever is pas later deze maand, maar omdat hij dan op vakantie is, besloot hij zijn marathon naar voren te halen.Met deze ludieke actie wil Peeters geld ophalen voor twee goede doelen: Alzheimer Nederland en Merels Wereld. "Alzheimer Nederland dat kennen de meeste mensen wel. Mijn opa heeft alzheimer gehad en dat heeft een behoorlijke indruk op mij gemaakt en daar wil ik dus ook mijn best voor doen. En Merels Wereld dat is een bijzondere stichting, die zamelt geld in voor onderzoek naar longkanker. Merel heeft zelf longkanker en dat wordt nu in bedwang gehouden. Ik ken haar van het hockeyveld. Ze is zo'n innoverend en uniek persoon, dat ik mij ook voor haar wil inzetten."Om 09:00 uur vanmorgen begon Peeters aan de marathon in Diever. Hij rende samen met zijn loopmaatje Lennart de Vos. De Vos vindt het ongelooflijk dat Peeters dit weet te presteren."Ik vind dat één marathon op zich nog te doen is, maar twee of meerdere per jaar dat is echt wel heel knap. Ik snap niet waar hij de tijd vandaan haalt. Hij doet het toch maar even. Ik heb er heel veel respect voor!"Tijdens de rit worden Peeters en De Vos gesteund door vrienden en familieleden. "Toen we halverwege waren, stond opeens een vriendin met banaantjes en meloen langs de weg. Twee minuten later liepen opeens twee vrienden mee. En een stukje verderop sloot nog een vriend aan. Uiteindelijk finishten we met z'n vijven en stonden er wel twintig vrienden en familieleden bij de finish. Dit was de mooiste loopdag uit mijn leven", aldus Peeters.Een ludiek idee natuur, om twaalf marathons te lopen. Maar hoe is Peeters er eigenlijk op gekomen om dit te doen? "Het begon toen ik in de kerstvakantie op de bank zat en een beetje zat te vervetten", vertelt Peeters. "Toen dacht ik: ik heb een doel nodig om mijzelf van de bank te krijgen en weer lekker te gaan sporten. En op de bank bedacht ik dit. Het lijkt erop dat er nog nooit iemand is geweest die dit gedaan heeft, dat maakte het natuurlijk extra leuk.""Je moet anders trainen dan normaal", vertelt de marathonloper. "Als je voor een normale marathon traint, dan zit er een mooie opbouw in, maar nu moet ik voor de marathon een week rust nemen en na de marathon ook. Dus eigenlijk heb ik weinig tijd om te trainen. Dus ik moet mijn conditie onderhouden en dan kijk ik wel waar het schip strandt."Na deze ronde in Drenthe moet de hardloper nog in de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Noord-Holland en Overijssel lopen. Dan heeft hij alle twaalf provincies afgetikt.Ook op de hoogte blijven van Peeters' prestaties? Via zijn blog vindt u meer informatie.