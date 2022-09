Huiszoekingen in Gasteren, mogelijk verband met groot witwasonderzoek

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is vanochtend twee woningen in de buurt van Gasteren binnengevallen. De doorzoekingen houden mogelijk verband met het omvangrijke witwasonderzoek waarbij in diverse woningen en bedrijfslocaties in Drenthe, Groningen en Noord-Brabant invallen zijn gedaan.

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze werd eerder vandaag aangehouden in dit onderzoek. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude, en zou de spin in het web zijn. Naast deze hoofdverdachte zijn er nog acht personen aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant. Onder hen is volgens Omroep Brabant Jumbo-topman Frits van Eerd.

Verdenkingen

Het onderzoek van politie, FIOD, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit witwassen gebeurde via onroerend goed transacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.