Meppel krijgt ook inloophuis voor mensen met kanker

Vanaf september gaan de deuren open in het pand van Samen vooruit aan het Zuideinde."De plannen waren er al. Begin 2018 kregen we het idee om ook in Meppel te starten met een Robijn huijs. We stonden toen met een kraam op de Samenloop voor Hoop. We waren ervan overtuigd dat het allemaal wel wat sneller zou gaan, maar in de praktijk valt dat toch tegen", vertelt initiatiefnemer Cees van der Boom.Met name het vinden van een geschikte locatie bleek lastig. "Geld is altijd een probleem. Je kunt wel commercieel gaan huren, maar dat is hartstikke duur." Uiteindelijk kon Van der Boom een overeenkomst sluiten met de organisatie Samen vooruit.Het Robijn huijs in Meppel is vanaf 2 september iedere maandag en vrijdag open tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Maar als het aan Van der Boom ligt worden de openingstijden nog uitgebreid. "Het is mijn streven om zowel in Assen als in Meppel vijf dagen open te zijn. Ook bijvoorbeeld in de avonduren."Daarvoor zijn wel voldoende vrijwilligers nodig. Die worden nog gezocht. Mensen die zich aanmelden als gastheer of gastvrouw krijgen een driedaagse opleiding. "Je moet in de kern heel goed kunnen luisteren en vooral niet ongevraagd adviezen geven. Want mensen met kanker krijgen al zoveel adviezen. Soms is het werk wel heftig. Maar soms zie je mensen stralend weer naar huis gaan", vertelt initiatiefnemer Van der Boom.Het is dan ook dankbaar werk, vindt hij. "Afgelopen week begeleidde ik nog een echtpaar en aan het einde vroeg ik hen: '' Toen antwoordde een van hen: ''. Daar doe je het voor."Of er na Meppel een derde vestiging komt van het Robijn huijs, weer Van der Boom nog niet. Hij wil zich eerst richten op de huidige locaties.Deze week opende het Robijn huijs in Assen overigens ook de deuren van het nieuwe onderkomen. Het is verhuisd naar een pand aan de Mandemaat, omdat het vorige huurcontract was verlopen. Na de eerste week lijkt dat een succes."De mensen vinden het een prettige locatie. Er is heel veel ruimte en het heeft een warme uitstraling. We hebben de afgelopen tijd heel hulp gehad van bedrijven en particulieren, die bijvoorbeeld meubilair kwamen brengen. Daar zijn we echt heel dankbaar voor", aldus Van der Boom.