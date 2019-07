Fanclubdag Mooi Wark: 'Je kunt de bandleden slaan en kietelen'

"De jongens gaan natuurlijk een stukje spelen. Maar het belangrijkste is gewoon dat de vier bandleden van de fans zijn. De fans mogen ze slaan, kietelen, fotograferen, noem maar op", vertelt fanclubvoorzitter Hans de Jonge lachend."We gaan ook een hapje eten en er is een verloting, waarbij we Mooi Wark-spullen verloten. Die verloting is altijd hilarisch."De fanclub van de Drentse boerenrockband telt ongeveer veertienhonderd leden. Maar die zijn morgen niet allemaal in Schoonoord te vinden. "Op een fanmiddag komen vaak zo'n honderd tot honderdvijftig mensen", zegt De Jonge.Natuurlijk is morgen ook nog eens de WK-finale van het vrouwenvoetbal. "Dat wisten we nog niet toen we deze datum vastlegden. Maar we gaan daar wel even een stukje van proberen mee te pakken. Want dat wil je natuurlijk zien."Als voorzitter van de fanclub is De Jonge uiteraard lyrisch over de mannen van Mooi Wark. Maar dat is jaren geleden allemaal zo gekomen door zijn zoon."Het begon allemaal een beetje in 2008. Toen was mijn zoontje nog klein. Hij was helemaal gek van Mooi Wark en deed de hele dag William na. Hij deed zijn tong uit de mond en was de hele tijd gekke bekken aan het trekken", herinnert De Jonge zich. Uiteindelijk is het balletje gaan rollen en werd De Jonge meegetrokken in het 'Mooi Wark-virus' van zijn zoontje."Mooi Wark betekent feest. Het is gewoon goeie muziek en de teksten zijn altijd leuk. Vaak nét op het randje. Ze hebben liedjes als In De Blote Kont, maar aan de andere kant ook serieuzere liedjes als Zie Ik Joe Ooit Nog Iens Weer, of Doodse Stilte. Dat is geniaal", besluit De Jonge.Wie bij de fanclubdag van Mooi Wark wil zijn, moet wel lid zijn van de club. Meer over de fanclub is te vinden op de website van Mooi Wark . RTV Drenthe is morgen ook bij de fanclubdag. Een verslag ervan zie je morgen op televisie en online.