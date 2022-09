Hoogeveen scheldt huur sportkantines in gemeentelijke hallen kwijt

De gemeente Hoogeveen compenseert uitbaters van kantines in gemeentelijke sporthallen voor de coronajaren 2020 en 2021. De huurkosten van vijf kantines worden deels of volledig gecompenseerd, daarnaast ontvangt stichting Sport en Bewegen financiële steun.

De gesloten sportkantines vielen buiten de tegemoetkomingsregeling voor het sluiten van sportaccommodaties in coronatijd. "Daarnaast bleven inkomsten van kantines bij de herstart van activiteiten ver achter", stelt het college van burgemeester en wethouders. "Dit omdat sporters direct na de activiteit weer naar huis gingen om contacten zoveel mogelijk te vermijden en competities niet of nauwelijks werden gespeeld."

De huur van de kantines wordt daarom nu alsnog kwijtgescholden, al beseft de gemeente dat daardoor niet alle geldzorgen weg zijn. "Het is echter niet uit te sluiten dat er één of meerdere partijen zijn die het financieel niet meer rond krijgen en daardoor alsnog moeten stoppen", klinkt de winstwaarschuwing vanuit het gemeentehuis.

De kantinesteun kost de gemeente per jaar dik 11.000 euro, verdeeld over sportkantines in De Brug (Elim), De Marke (Hollandscheveld) en de Hoogeveense locaties Valkenlaan, Trasselt en het Activum.