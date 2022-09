'Bouw supermarkt Eelderwolde moet snel beginnen', ondanks stikstofbezwaar

De rechter van de Raad van State was er nog niet meteen van overtuigd dat de recente stikstofplannen de komst van de supermarkt helemaal onmogelijk maken. "Er is nog veel ruimte voor een afzonderlijke beoordeling van de lokale situatie."

Uitspraak in de spoedprocedure is er binnen twee weken. Later volgt nog een zitting bij de Raad van State in de bodemprocedure, maar dan is de bouw van de supermarkt misschien al begonnen.