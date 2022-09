Extra veiligheidsmaatregelen tijdens Rodermarkt: cameratoezicht en lachgasverbod

Voor het eerst worden tijdens het Rodermarktfeest camera's opgehangen in het centrum. Ook wordt in delen van Roden een lachgasverbod ingevoerd. Dat gebeurt op advies van de politie, meldt de gemeente Noordenveld.

De camera's komen te hangen in de Heerestraat, de Brink, de Raadhuisstraat en de Mensingheweg. Dit gebied wordt met borden aangegeven. Ook zal de politie tijdens de aankomende editie zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig zijn in het centrum, zo kondigt de gemeente aan.

In een groot gedeelte van de dorpskern van Roden is het verboden om lachgas te gebruiken, verkopen of dit voor te bereiden. De maatregelen worden genomen voor de veiligheid. Tijdens de Rodermarkt van twee jaar geleden braken opstootjes uit tussen groepjes jongeren. De politie moest toen ingrijpen.