Recordaantal deelnemers voor lustrumeditie 4 Mijl Assen

De vijfde editie van de 4 Mijl van Assen gaat van start op zaterdag 17 september. Naar verwachting doet een recordaantal van 1500 lopers mee aan de hardloopwedstrijd.

Dat is de helft meer dan vorig jaar, toen zo'n 1000 deelnemers zich opgaven voor het loopevenement. Het jaar daarvoor hadden meer dan 1100 lopers zich aangemeld, maar verschenen er slechts 800 deelnemers aan de start.

'Nog nooit zoveel kinderen aan de start'

Van de aanmeldingen, zijn er bijna 400 afkomstig van Asser basisscholen. Een record, volgens de organisatie. "Want nog nooit stonden er zoveel kinderen aan de start van een Asser hardloopwedstrijd", vertelt organisator Bertjan Marree. "En dat is goed nieuws, want bewegen en sport begint bij de jeugd."

De start en finish van de loop zijn op het evenemententerrein in het Anne Frank Park en doorkruist Marsdijk, natuurgebieden Beekdal De Messchen en De Landjes Marsdijk. Inschrijven voor de wedstrijd is nog mogelijk tot en met morgen.

Jubileumeditie

Het is de vijfde keer dat de loopwedstrijd wordt georganiseerd. En voor deze speciale editie heeft de organisatie alles uit de kast gehaald. Zo is er tijdens het 4 Mijl Festival livemuziek en zijn er speciale Formule 1-attracties in het Anne Frankpark.