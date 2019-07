FestiValderAa: mens en natuur komen samen

Dit jaar meet Sensoty (een Groningse start-up) de impact van het evenement op de natuur. Bij Sensoty maken ze gebruik van een software die op elk moment advies kan geven over de bodemkwaliteit. Dat doen ze namens Innofest, een organisatie die festivals als FestiValderAa, inzet als een testcentrum voor innovatie."Wij meten wat voor invloed de omgeving heeft op de bodem", legt Ruben Deddens van Sensoty uit. "We hebben een laser opgehangen. Die brengt voor ons in beeld waar de festivalgangers zich bevinden." Zo kan Deddens zien welke stukken van het terrein belast worden. "Dat is belangrijk omdat wij een platform aan het ontwikkelen zijn waarmee wij advies kunnen geven om zo snel mogelijk groen te laten herstellen na bijvoorbeeld evenementen in parken. Niet alleen de bodemdata zijn daarvoor belangrijk, maar ook de omgeving is van invloed op de kwaliteit van de bodem."Op een betere plek testen dan op het terrein van natuurfestival FestiValderAa kan bijna niet. Maar ook zonder de komst van Sensoty en Innofest wordt constant gekeken hoe de natuur en de mens samengaan. Festivaldirecteur Henk Jongebloed: "we werken samen met Staatsbosbeheer en de provincie om het zo goed mogelijk te doen."Tijdens de vorige editie kwamen er op vrijdag en zaterdag 3.500 bezoekers. Verstoren zulke aantallen de natuur? Volgens Jongebloed is dat gedeeltelijk waar. "Maar als je kijkt hoeveel honden hier lopen, dan is dat vele malen schadelijker of belastender dan deze mensen vier dagdelen. Bovendien is het ook niet zo slecht voor de natuur, want de zaadjes van planten kunnen ook weer verspreid worden door mensen."Ook ecologen zeggen volgens de festivaldirecteur dat het geen probleem is als er een tijdje zo veel mensen rondlopen in het gebied. "We zijn altijd gesteund door Staatsbosbeheer, maar ook door Nationaal Park Drentse Aa", vult hij aan. "Zij willen ook dat dit gezien wordt. Dus het is een win-win situatie. Dit stukje gebruiken wij eigenlijk om de rest van de Drentse natuur te promoten."Sensoty kan in het vervolg advies geven. "Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen dat waar de grond ernstig verdicht is, dat ze het moeten beluchten. Terwijl bijvoorbeeld op een andere plek geen container heeft gestaan, dus dat daar weer op een andere manier het groen sneller terugkomt. We kunnen dus per locatie specifiek benoemen welke maatregel je moet nemen om het groen beter te laten herstellen. Dat is nu achteraf, maar omdat we nu bezig zijn met heel veel data verzamelen, kunnen we binnenkort ook preventieve maatregelen voorschrijven.""Voor volgend jaar kunnen we zien welke locaties dit jaar goed bezocht zijn", legt Deddens uit. "Op basis daarvan kunnen we adviseren om de route aan te passen." En dan is het aan de festivalorganisatoren om wel of niet iets te doen met het advies...