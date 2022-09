Sportwereld en verband met witwaspraktijken: waar komt dit vandaan?

"Het witwassen gebeurde via sponsorcontracten in de motorcrosssport." In een van het bericht dat het Openbaar Ministerie vanmorgen naar buiten bracht over de negen aanhoudingen in een groot witwasonderzoek, geeft het OM een voorbeeld van witwassen in deze zaak.

Het is al langer bekend dat de sportwereld in bepaalde gevallen te maken heeft met criminele activiteiten. Een bekend voorbeeld van de laatste tijd is voetballer Quincy Promes, die verdachte is in een drugszaak . Een ander probleem waar de sportwereld last van heeft is matchfixing, waarover de NOS de laatste tijd berichtte

Witwassen

Daarnaast bestaat dus ook het 'witwassen van geld via sponsorcontracten', zo meldt het OM vandaag. Een aantal jaar geleden deed hoogleraar criminologie Toine Spapens, van de Tilburg University, al onderzoek naar crimineel geld in de sportwereld. Om precies te zijn bij Brabantse en Zeeuwse clubs in de tweede en derde divisie van het amateurvoetbal.

Aan hem vroegen we wat het OM kan bedoelen met 'witwassen via sponsorcontracten'. "Het gaat erom dat crimineel geld een legitieme herkomst krijgt", vertelt hij, zonder in te willen gaan op de specifieke zaak van vandaag. In de gevallen die hij onderzocht, kregen spelers een zwart salaris, of kregen ze na een overwinning een bepaald bedrag.

Jumbo-baas

In de zaak van vandaag werd vanochtend een huiszoeking gedaan bij de baas van supermarktketen Jumbo, Frits van Eerd. Even later maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er negen mensen waren aangehouden.