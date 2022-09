Rondweg Emmen (N391) bij Emmerschans dit weekend afgesloten

De Rondweg Emmen (N391) ter hoogte van Emmerschans is vanaf morgenavond 19.00 uur afgesloten tot maandagochtend 06.00 uur. Er wordt gewerkt aan de nieuwe, ongelijkvloerse aansluiting die nieuw asfalt en markering krijgt.

Weggebruikers vanuit Emmen in de richting van Veendam wordt geadviseerd te rijden via de N376 langs Schoonloo en de N374 via Borger en Stadskanaal. Verkeer omstreeks Emmen dat richting Beilen/Drachten wil, kan de Frieslandroute (N381) nemen.