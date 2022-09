Horeca op Markt in Assen baalt van putlucht: 'Niet te harden'

Ondernemers rond het horecaplein aan de Markt in Assen klagen over een penetrante putlucht en willen dolgraag actie van de gemeente. Bij vlagen stinkt het zo erg, dat gasten een andere plek zoeken op het terras, of nog erger, ze vertrekken.

Horecaondernemer Geert te Velde van Autentieq stelt dat de lucht op de terrassen rond de Markt bij vlagen 'niet te harden is'. "Ik neem dan contact op met de gemeente, maar het lijkt wel eenrichtingsverkeer." Manos Tsantirakis van restaurant Bodega Manolitos werd gisteren onpasselijk van de penetrante geur die buiten uit de rioolput opsteeg. "Ik was binnen in de zaak aan het werk, daar rook ik het zelfs, het was verschrikkelijk."

Brandslang erop

Te Velde, en andere ondernemers, zouden willen dat ze van de gemeente de boel eens goed komen doorspoelen, want het is in hun ogen toch openbaar gebied. Nu rolt de horecabaas zelf regelmatig de brandslang naar buiten om de handel door te spoelen. Vooral uit de watergootjes die over zijn terras lopen, stijgt bij tijd en wijle een putlucht op. "Het kan zijn dat het nu door de langdurige droogte komt. Maar inmiddels heeft het een paar keer flink geregend, dan zou je mogen verwachten dat het weg is. Maar dat is dus niet zo."