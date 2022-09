Tractorbestuurder beboet voor veroorzaken ongeluk N371 bij Hoogersmilde

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een taakstraf van 90 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. Dat de man door onvoorzichtig rijgedrag het ongeval veroorzaakte, is de rechter met het OM eens.

Toch viel de straf minder zwaar uit, omdat de rechter meer rekening hield met het tijdsverloop: het ongeluk gebeurde in oktober 2019, waardoor de Assenaar bijna drie jaar op zijn berechting moest wachten. Dat is drie maanden langer dan wettelijk mag, zo was de verklaring.